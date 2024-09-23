Altınordu kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 4. haftada Kırklareli deplasmanına konuk oldu. Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 12'de Erdoğan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra ev sahibi duran topta Hüseyin ile golü buldu. Devrenin sonunda Bahattin'in golüyle Altınordu bir kez daha üstünlüğü sağladı. İkinci yarıya ev sahibi baskılı başladı ve eski bir Altınordu oyuncusu olan tecrübeli golcü Okan Derici ile tekrar skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla ikinci puan kaybını yaşayan Altınordu 4 maçta 8 puana ulaşırken, ev sahibi Kırklareli ise puanını 5'e yükseltti.