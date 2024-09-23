Derbide kazanan yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Ege derbisinde Efeler 09 iç sahada konuk ettiği Aliağa FK ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar 90+2. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Mustafa'nın kaydettiği golle öne geçse de 90+11'de Berke'nin golüne engel olamadı. Sezona bir galibiyet, bir de beraberlikle başlayan Efeler taraftarı önünde oynadığı sezonun ilk maçında Viranşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından, ikinci maçında galibiyeti elinden kaçırdı. Puanını 5'e yükselten Aydın temsilcisi, maç sonunda kaçan galibiyete yandı. Sezonun ilk karşılaşmasında Ayvalıkgücü deplasmanından üç puanla ayrılan İzmir ekibi Aliağa ise gurbette oynadığı derbide 1 puanı kurtarmanın sevincini yaşadı. Efeler 09 gelecek hafta Çankaya SK deplasmanında puan arayacak, Aliağa FK ise evinde 1922 Konyaspor'u konuk edecek.

KUŞADASISPOR KAZANMAYI UNUTTU

TFF 3. Lig 1. Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Kuşadasıspor deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraşspor'a da 3-0 yenildi, adeta kazanmayı unuttu. Aydın temsilcisi 25'te Yasin (P), 45+7'de Emre ve 90+5'te Adar'ın gollerine engel olamadı. Mücadele sağanak ve dolu yağışı yüzünden bir süre dururken, kalan dakikalarda siyah-beyazlılar ağları sarsamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.

SOMASPOR GURBETTE UZATMADA YIKILDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bucaspor 1928'e mağlup olan Somaspor, deplasmanda Karacabey Belediyespor'a teslim oldu: 2-1. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Batuhan Salman ile öne geçti: 1-0. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda siyahbeyazlılar daha atak bir görüntü sergiledi. Manisa ekibi, aradığı golü 82. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Mücahit Aslan eşitliği sağladı: 1-1. 90+4'te ise Azat Çakır maçın skorunu belirledi: 2-1. Sezona 2-0'lık Diyarbekirspor galibiyetiyle giren siyah-beyazlılar, ardından Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalmış ve Bucaspor 1928'e 1-0 yenilmişti. Somaspor bu sonuçla puanını beşe çıkardı. Manisa ekibi gelecek hafta sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u konuk edecek.

AYVALIKGÜCÜ SON NEFESTE

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk iki haftadan bir puan çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarı önünde konuk ettiği Alanya 1221 FK'yı 3-2 yendi. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Balıkesir temsilcisi 5. dakikada Ata'nın golüyle geriye düştü: 0-1. Kırmızı-beyazlılar 58'de Ali Habeşoğlu, 60'ta Namık'ın golleriyle öne geçse de 71'de Ali Berke'nin golüne engel olamadı. Ayvalıkgücü Belediyespor'da 89'da Oğuz sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.