Dört dörtlük lider Menemen

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi geçen yıldan birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen FK, daha iddiasız bir kadroyla başladığı maratona damga vurdu. Nazillispor'u da deplasmanda 4-1 yenen sarılacivertli ekip, 4'te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu. Menemen, sezon başında teknik direktörlüğü devralan tecrübeli çalıştırıcı Burhanettin Basatemür yönetiminde henüz puan kaybı yaşamadı. Nazillispor ise oynadığı 4 maçı da kaybederek dibe demir attı. İlk 4 haftada yalnız 2 gol atabilen Nazilli kalesinde 11 gol gördü.

BUCASPOR 1928'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geriye düştüğü maçta Diyarbekirspor'u 3-1 deviren Bucaspor 1928, kötü geçmesi beklenen sezonda ilk 4 haftayı namağlup 10 puanla kapattı. Transfer yasağı olduğu için geçen sezonki deneyimli futbolcular ve altyapı oyuncularına sarılan Fırtına'da sahada gösterilen futbol gelecek için taraftarı ümitlendirdi. Uğur Balcıoğlu ile iyi bir uyum yakalayan sarı-lacivertliler şimdiden 1. Lig'e çıkma hayalleri kurmaya başladı. Taraftarlar, takımıyla galibiyeti doyasıya kutladı.