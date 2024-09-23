Kara kartal hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u mağlup etti: 2-1. 12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında topla buluşan Mame Thiam, topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 17'de Al-Musrati'nin hatalı pasında araya giren Saiz'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20'de Joao Mario'nun pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Rashica sol köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

64'te hakem, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1. 90+3'te Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, skoru belirledi: 2-1.

BEŞİKTAŞ EVİNDE FİRE VERMİYOR

Beşiktaş, Eyüpspor galibiyetiyle bu sezon sahasında oynadığı 4. resmi müsabakadan da 3 puanla ayrıldı. Kartal, bu süreçte Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2, Sivasspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u 2-1'lk skorla yendi. Siyahbeyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaştığı FC Lugano'yu da 5-1'lik skorla geçti.

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.

BRONCKHORST İSTİKRARI SEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu. Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.