KSK doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun 3. haftasında Karşıyaka evinde konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 2-0 mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini elde etti. 14. dakikada İshak Kurt'un cepheden yaklaşık 20 metreden şutu üstten dışarı çıktı. 19'da Enes'in sol çizgiye inip yerden pasına ceza sahası içinden gelişine vuran İshak Kurt kalecinin solundan topu ağlara yolladı: 1-0. 22'de İshak'ın defans arkasına attığı topta Erdal'ın ceza sahası içine girer girmez sol çaprazdan şutu uzak direğin dibinden auta gitti. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SKORU BEDRAN BELİRLEDİ

53'te Ferdi'nin soldan kullandığı uzun taçta Enes kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken topa dokunamayınca kaleci meşin yuvarlağa hükmetti. 72'de Enes'in cepheden yerden şutunu kaleci soluna uçarak kontrol etti. 79'da Çağatay'dan orta sahada topu kapıp hızla Karşıyaka kalesine ilerleyen Mert Sadık'ın ceza sahasına girer girmez şutu üstten auta gitti. 83'te Elazığ ceza sahasında yaşanan karambolde İshak kaleciyle çarpıştı, dönen topa vuran Bedran meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 2-0.

AKÇAY'DAN ERDAL HAMLESİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay 23 Elazığ FK mücadelesinde geçen hafta 3-0 kazandıkları Bulvarspor maçı ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Mert Çorlak'ı kesen Akçay, yerine Erdal Öztürk'ü orta sahaya monte etti. Erdal geçen hafta Bulvarspor deplasmanında 1 gol atmıştı. Deneyimli teknik adam, 7 yeni transferi ilk 11'de kullanırken, geçen sezon da takımda yer alan Cenk Ahmet, Enes Nalbantoğlu, İsmail Güner ve Ferdi Burgaz kendine yer bulan isimler oldu.

TARAFTARDAN JEST

Karşıyaka taraftarları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı. 7 bine yakın futbolsever 23 Elazığ FK karşısında yeşil-kırmızılıları 90 dakika boyunca tezahüratlarla destekledi. Yeşil-kırmızılılar, Elazığ'dan İzmir'e gelirken Manisa yolunda otobüsü yanan rakip takımı karşılaşma öncesi alkışlayarak geçmiş olsun mesajında bulundu.