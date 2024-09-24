Trabzon kazanmayı unuttu

TRENDYOL Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. 6'da Ozan'ın pasıyla topla buluşan Banza'nın sağ çaprazdan uzak köşeye çektiği şut az farkla dışarı çıktı. 18'de sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ortasına ceza sahasında Okereke'nin sol ayağıyla vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı. 49'da Furkan Soyalp'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Viana'nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 59'da John David'in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Simon Banza'nın vuruşu ağlara gitti.

VAR DEVREYE GİRDİ

Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun öncesinde Gaziantep FK'lı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. 90+4'te Sorescu'nun pasıyla ceza alanında buluşan N'Diaye'nin vuruşu yandan auta çıktı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLER BERABERLİGE ABONE OLDU

SEZONA istediği gibi başlayamayan ve bir haftasını BAY takım olarak geçirdiği 5 hafta sonunda 4 beraberlik alan Trabzonspor dün akşam Gaziantep FK karşısında zinciri kıramadı. Bordo-mavililer Sivasspor, Eyüpspor ve Kayserispor'un ardından Gaziantep ile de yenişemedi.