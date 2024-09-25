Bornova 1877’de Yıldırım mutlu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877 Teknik Direktörü Sercan Yıldırım, Hopaspor karşısında alınan 6-2'lik galibiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hopaspor karşısında hafta içinde tüm planları galibiyet üzerine yaptıklarını belirten Yıldırım," Rakibimizi iyi analiz ederek çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmiştik. Futbolcularımıza verdiğimiz görevi yerine getirmesi ve etkili bir oyun sergilememiz, bizleri mutlu etti. Sahada özverili bir şekilde mücadele ederek maçtan farklı bir skorla galip ayrıldık. Tüm futbolcularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetimizi Bornova 1877 taraftarına armağan ediyoruz. Kuşadasıspor karşılaşmasına da aynı özveriyle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.