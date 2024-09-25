Kaf-Kaf potada umut verdi

Sezon öncesinde sponsor krizi yaşayıp Pınar ismi ve Yaşar Holding ortaklığıyla yolları ayırma kararı alan Karşıyaka Basketbol Takımı, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftarlar ve basketbolseverlere umut verdi. Yeşil-kırmızılılar, oynadığı 7 hazırlık maçında 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak lig ve Avrupa maratonu öncesi hazır olduğunun mesajını verdi. Kaf-Kaf, Pınar Cup'ta Yukatel Merkezefendi ve Promitheas Patras'ı, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray ve Anadolu Efes'i, ayrıca tek etaplık hazırlık karşılaşması olarak Fenerbahçe Beko ve Manisa Basket'i mağlup etti. Başantrenör Ufuk Sarıca'nın öğrencileri bu süreçte sadece Darüşşafaka Lassa'ya tek sayı farkla 65-64 yenildi. Karşıyaka çok iddialı girdiği Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi oynayacağı son özel maçta yarın Mersin Spor'u konuk edecek.