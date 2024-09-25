Muğlalı Aybige’den büyük başarı

SİVAS'TA düzenlenen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme turnuvasında Büyükşehir Belediye sporcusu Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcuları Sivas'ta gerçekleştirilen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonasına katıldı. 208 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu oldu. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörünü kutladı.