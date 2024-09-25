Tehlikeli oyunlar

İZMIR ve Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'ın futbola başladığı Damlacık Spor Kulübü'nün sahası tehlike saçıyor. Oktay'ın da futbol oynadığı Cici Park rekreasyon alanına 2017 yılında yapılan Metin Oktay'ın adını taşıyan Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan tesiste sahayı çevreleyen tellerin yıpranması ve uçlarının saha içine dönük olmasından dolayı genç futbolcu adaylarının neredeyse her idmanda kollarının ve bacaklarının çizildiği öğrenildi. Ayrıca halı sahanın duvarı normal ebattan 60 santim yüksek olduğundan, beton bölümler futbolcular için potansiyel sakatlık riski taşıyor.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

TARIHI kulübün başkanı Ahmet Naci Yıldız, sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Yıldız, "Taçsız Kral'ın kemiklerini sızlatmamalıyız" dedi.