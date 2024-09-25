Turgutlu taraftarı kötü gidişe tepkili

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona arka arkaya alınan 3 yenilgiyle başlayan Turgutluspor, son dönemlerin en kötü başlangıçlarından birine imza attı. Sezona teknik direktör Ömer Kaplan yönetiminde giren Turgutluspor, istediği gibi başlayamadı. İç saha maçını yine Manisa'da, Mümin Özkasap Stadı'nda oynayan Turgutluspor, pek bir varlık gösteremediği 3.hafta mücadelesinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi. Maçta takımlarını Manisa'da yalnız bırakmayan Turgutlusporlu taraftarlar, ikinci yarının başında yenilen golden maçın sonuna kadar yönetime tepkisini yüksek sesle dile getirdi. Taraftarlar zaman zaman yönetim istifa sloganları atarken, takımı ise tribüne çağırarak teselli etti, destek verdi.