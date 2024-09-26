Denizli’de Alihan formuyla parlıyor

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizlispor'un genç oyuncusu Alihan Kalkan geride kalan 3 haftada hücumdaki katkısıyla ön plana çıktı. Ligin ikinci haftasında Bursa Nilüferspor deplasmanında takımı 1-0 yenik durumdayken serbest vuruşu kullanan Alihan, Emre Furtana'nın golünün hazırlayıcısı olmuştu. Deplasmanda alınan 1 puanda imzası bulunan Alihan, geçtiğimiz hafta sonu Denizli'de oynanan ve yine 1-1 sona eren Polatlı 1926 mücadelesinde de sahne aldı. Genç futbolcu kornerde topun başına geçmiş, rakibin ceza sahasında eline çarpan topta penaltının kazanılmasına yardımcı olmuştu. Alihan sonra bir bakıma yaptırdığı penaltının başına geçerek yeşil-siyahlıları 1-0 öne geçiren golü atmıştı.