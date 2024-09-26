‘Fethiyespor doğru yolda’

FETHİYESPOR Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, takımlarının durumunu değerlendirdi. Kulübün bu sezona yeni bir yapılanma ile başladığını belirten Dinçel, "3-4 yıllık takım oluşturma ve temel atma düşüncesi içerisinde yarışmacı kimliğimizi koruyarak ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmeyi de hedefledik. Bunlar düşünülürken kulübün ekonomik yapısı, geleceğe dair borçlandırılmaması, ayağını yorganına göre uzatması belli başlı kriterlerdi. Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Özellikle Esnaf Hastanesi'nin altyapımıza sponsor olduğu günden itibaren altyapımızda koordineli bir çalışma başladı. Altyapıdaki oyuncu sayımız çok fazlalaştı" ifadelerini kullandı.

ALTAY BÜYÜK BİR TAKIM

Bu hafta oynayacakları Altay maçına da değinen Dinçel, "Yıllarca Süper Lig'de yer almış büyük bir takımla deplasmanda oynayacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Herkes herkesten puan alabiliyor. Biz mutlak puan veya puanlar almak için gideceğiz. İnşallah istediğimiz sonuca da ulaşıp evimize döneceğiz. Ben kesinlikle kimsenin karamsar olmasını istemiyorum. Herkes duygu ve düşüncelerini söyleyebilir ama doğru yoldayız. Fethiyespor hiçbir şekilde bu ligde sıkıntı yaşamaz ve ligi şu an var olduğu noktanın çok çok üzerinde bitirir" dedi.