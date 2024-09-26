İlk hedef Play-Off

2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğuna kurulan Menemen FK'nın ayağı yere sağlam basıyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı teknik direktörü Burhanettin Basatemür, ilk hedeflerinin sezonu Play-Off hattı içinde tamamlamak olduğunu kaydetti. Sarı-lacivertliler ile 3 yıllık bir mukavele yaptıklarını belirten Basatemür, "Sistemimizde sabır gösterilirse, Menemen cebinden hiç para ödemeden sattığı oyuncularla kendini döndüren ve kar eden bir kulüp yapısına bürünür" dedi. Somaspor'da olduğu gibi İzmir ekibinde de bir çok oyuncuyu üst liglere satacak potansiyelli isimlere sahip olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı transfer politikası ve hedeflerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YILDIZLARDAN VAZGEÇTİM

Deneyimli çalıştırıcı, "Genellikle, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'den futbolcuları transfer ettim. Geçen sezonki yıldız oyunculardan vazgeçtim. Eğer kalmalarını isteseydim yönetim sözleşmelerini uzatmaya hazırdı. Ancak benim aklımdaki dinamik futbolu onlarla oynayamazdım. Menemen taraftarı artık geçen sezonki gibi yavaş, temposuz futbol izlemiyor. Bu sezon zevk veren bir takım yarattık. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama gerçekçi düşüncemiz sezon sonu ilk 6 içinde yer almak" dedi.