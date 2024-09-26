Manisa FK’ya Çavuş dokunuşu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı saha dışı sorunlarla uzun süre meşgul olmasına rağmen, saha içinde topladığı puanlarla Trendyol 1.

Lig'in sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Manisa FK'nın başarısında Çağdaş Çavuş'un payı büyük. 2022-23'te kısıtlı kadrosuyla Alanya Kestelspor'u 3. Lig'de Play-Off'a sokan, geçen sezon da Kepezspor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki antrenör, yıldızını yükseltmeye Ege ekibinde de devam ediyor. 6 maçta topladığı 11 puanla 1. Lig'in zirve adaylarından olan Ege ekibinin hocası gençlere verdiği önemle diğer hocalardan ayrılıyor.

ŞANS VERİYOR

2004 doğumlu oyuncular Umut Erdem ve Efe Taylan Altunkara ile birlikte 2003 doğumlu Bartu Göçmen'e şans veren, 16 yaşındaki Osman Kahraman'a son Yeni Malatyaspor karşılaşmasında son 14 dakika sahaya süren Çavuş, deneyimli oyuncuları da takıma katarak yakaladığı harmanla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Geçen sezon takımı çalıştıran Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü, Mustafa Dalcı ve Levent Devrim'le Play-Off hedefini tutturamayan Manisa ekibi, bu sezon Çağdaş Çavuş ile lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

BOLU MAÇINDA HEDEF 3 PUAN

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında İstanbulspor'a deplasmanda yenildikten sonra çıktığı 5 maçta bileği bükülmeyip 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirve yarışında üçüncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor'la oynadığı son iki maçını üst üste kazanarak seri yakalayıp 11 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu yıl Süper Lig yarışından kopmak istemiyor. Bu hafta Boluspor deplasmanına çıkacak Manisa FK, yine kazanarak zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor.