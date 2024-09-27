Manisa FK patladı

Manisa FK'dan son günlerde yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına tepki gösterilen açıklamada, "Yaşadıklarını yaşattığını düşünenler unutmasın ki, elbet bir gün yaşattıklarını yaşayacaklar" denildi.

Açıklamada özetle, "Sayın Zeyrek; ne yazık ki göreve başlar başlamaz şehrimizin çözüm bekleyen bütün sorunlarını bir kenara bırakıp, Manisa FK üzerinden geçmiş dönemin yönetimi ile ilgili bir hesaplaşmanın içine girmiştir. Belediyenin bütün imkanlarını seferber ederek akla hayale gelmeyecek, eşi benzeri görülmemiş 'baskı ve yıldırma politikalarının mimarı' olmuştur. Tesislerde yaşanacak bir sağlık problemi, olası bir yangın gibi durumda ortaya çıkacak felaket senaryolarını düşünmek dahi istemiyoruz. Yaşanması muhtemel böylesi bir olayda da, yegane sorumluluğun Manisa Belediye Başkanı'nda olduğunun da tüm kamuoyunca bilinmesini istiyoruz" denildi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi: "Unutmayınız ki, toplumun umudu olmanın hazzı ve coşkusuyla şehri büyütüp bütünleştirmek varken, öfke ve hırslarınızın girdabında savrularak kamu kaynaklarını israf ederek varacağınız yer, sizi bu makama getirenlerin ve size inananların pişmanlığı olacaktır. Akhisarspor, Turgutluspor, Somaspor, Salihlispor ve diğer ilçelerimizin takımları Manisamızın değerleri değil midir? Bu vesileyle de belirtmek isteriz ki, Manisaspor'la ilgili bizim sıkıntımız, problemimiz, hatta kötü ve olumsuz bir düşüncemiz dahi asla yoktur. Manisaspor'un bugün geldiği nokta, hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Makama olan saygımız sonsuzdur ama; Bu düsturla, Manisa FK'nın daha fazla haksızlığa uğramaması adına sonuna kadar mücadele edeceğimizden, geri adım atmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"