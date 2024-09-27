Trabzon’a çifte müjde

Sezona üst üste 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor, Pazar günkü Konyaspor maçı öncesi takımdaki alternatif sayısının artmasına seviniyor. Takımda Edin Visca'nın kart cezası biterken başarılı oyuncu hafif sakatlığını da atlattı. Aynı şekilde takımda Mislav Orsic de iyileşti. Hırvat yıldız, son Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Şenol Güneş, iki yıldız ismi özel olarak Konyaspor maçına hazırlarken, saha içi liderlik yapmalarını bekliyor. Bu arada teknik direktör Güneş dün düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

GÜNEŞ'TEN ÇARPICI SÖZLER

Güneş, 'Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki. O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak! Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok! O sonraki iş!" ifadelerini kullandı.