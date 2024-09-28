Altay’ın şansı tutuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın evinde Fethiyespor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 3 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Altay bu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fethiyespor'la tarihinde ilk kez 1 Kasım 2012'de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen siyahbeyazlılar, o müsabakada sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. 2017-18 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmada Altay, 2-1'lik skorla galibiyete uzandı. İkinci devrede Fethiye'de oynanan randevuda ise ev sahibi ekip 46'da Anıl Taşdemir ile öne geçti. Altay, 73'te penaltıdan Muharrem Ozan Cengiz ile golü bulup 1 puana razı oldu: 1-1.