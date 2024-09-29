Aliağa Futbol güle oynaya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son üç karşılaşmada 1 galibiyet, 2 de beraberlik alan Aliağa FK taraftarı önünde karşılaştığı 1922 Konyaspor'u 3-0 yendi. Son iki karşılaşmasından iki puan çıkaran ve 3 puana hasret kalan sarı-siyahlılar Konya ekibine patladı. İzmir temsilcisi 45+1. dakikada Berke Bıyık ile öne geçerken, 77. dakikada Mustafa Saymak ile farkı ikiye çıkardı. Sarı-siyahlılarda 90+2. dakikada ise Muhammed Şahingöz skoru belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla Aliağa FK iki maçlık galibiyet hasretini bitirirken, 8 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarısiyahlıİzmir temsilcisi gelecek hafta deplasmanda henüz puanla tanışamayan Viranşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.