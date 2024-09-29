Beşiktaş’ın Avrupa kabusu

2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 14 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, o günden bu yana Avrupa'da zor günler geçiriyor. Son 25 grup maçında yalnızca 4 galibiyet ve 2 beraberlik alabilen siyah-beyazlılar, 19 mağlubiyetle sarsıldı. Söz konusu sezonların hiçbirinde gruptan çıkamayan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez yer alıp 0 çekerken, iki Avrupa Ligi macerasında bir kez sonuncu, bir kez de üçüncü oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon da Konferans Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladı. Yeni formatıyla tek bir lig halinde oynanan Avrupa Ligi'nde de bu kötü gelenek sürdü. Beşiktaş, 4-0'lık Ajax yenilgisiyle 36 takım arasında son sıraya oturdu.

AL MUSRATI AÇIKLAMASI

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynanan maçta sakatlanan Al Musrati'nin sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Al Musrati'nin sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle Ajax maçına devam edemediği belirtilerek, "Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.