Bodrum seri peşinde

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup edip 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, bugün 7'nci hafta karşılaşmasında evinde sonuncu sıradaki Adana Demirspor'u galibiyet serisine imza atma hedefiyle misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum Futbol Kulübü'nde sakatlıkları bulunan Gabriel Obekpa ve Christophe Herelle ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Taylan Antalyalı ve Üzeyir Ergün'ün durumunun ise maç saati netlik kazanacağı ifade edildi.

TAŞDEMİR: SAYGI DUYUYORUZ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'un saygı duyulacak bir ekip olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" ifadelerini kullandı.

HASRETİ BİTİRMENİN HESAPLARINI YAPIYOR

Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir bugün Adana Demirspor'u yenerek uzun bir aradan sonra üst üste iki maç kazanma özlemini noktalamak istiyor. Yeşil-beyazlılar en son 28 Ocak 2024'te Gençlerbirliği'ni 1-0, 3 Şubat 2024'te ise Ümraniyespor'u (D) 2-1'lik skorlarla yenerek galibiyet serisi elde etmişti. Muğla ekibi, 7 ay 26 gün sonra aynı sevinci yaşamanın hesaplarını yapıyor.