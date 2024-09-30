Böyle olmaz Mourinho

Ağır derbi mağlubiyeti sonrası Avrupa'da kazanarak az da olsa moral bulan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında mücadeleye çok hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerde Szymanski bomboş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi ve henüz ilk dakikalardan rakibin gardını düşürme fırsatını tepti. Son maçlarda oldukça etkisiz bir görüntü veren ancak Mourinho'nun -Fred'den de öte- vazgeçmediği isimlerin başında gelen Polonyalı artık dinlendirilmeli zira fiziksel ve mental olarak formda değil. Öte yandan tüm takımda bir tutukluk yok değil. Yüzler gülmüyor, doğru futbol oynanmıyor. Skor yeterli olsa da Fenerbahçe'de Mourinho yine sınıfta kaldı. BAY geçeceği haftanın üzerine milli ara döneminde taşları yerine oturtması lazım, aksi halde bu sezonu bitiremez.