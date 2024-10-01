Beşiktaş’ın maçı İstanbul’a alındı

BEŞIKTAŞ Kulübü, 9 Ekim Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının Euro- League yönetimi tarafından İstanbul'da oynanacağına karar verdiğini açıkladı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında oynanacak maçı Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti. Girişimlerimiz doğrultusunda hükümetimizin ve TBF'nin Euro- League yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir."