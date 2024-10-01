Bodrum emin adımlarla

SÜPER Lig'in 7. haftasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum FK tam gaz yoluna devam ediyor. Muğla ekibiyle evinde anlamlı zaferle yine ilkleri gerçekleştirdi. Önceki hafta deplasmanda Hatayspor'u tek golle geçen yeşil-beyazlılar Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig tarihindeki ilk seri galibiyetini elde etti. Sonuncu sırada yer alan rakibini rahat bir oyunla mağlup eden Ege ekibi 9 puana ulaşıp üst sıralara tırmandı.

İSMET TAŞDEMİR TEMKİNLİ

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise yavaş yavaş Süper Lig'e alıştıklarını söyledi. İlkleri yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta ilk deplasman galibiyetini almıştık. Adana Demirspor maçını kazanırsak çok şeyler kazanacağımızı biliyorduk. Bu sezon bizim için her şey bir ilk. İki hafta üst üste galibiyetimiz de bir ilk oldu. Çok güzel goller atıldı, oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Adana Demirspor karşılaşmasını iyi atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor" dedi.

YENİLER SIRTLIYOR

Yeşil-beyazlı ekibi yine yeni transferleri sırtladı. Adana temsilcisi karşısında Puşkaş fileleri 2 kez sarsarken, Seferi de yine bir gol kaydetti. Konya galibiyetinde de fileleri sarsan Puşkaş 3 gole ulaşırken, geçen hafta Hatay'a karşı takımına galibiyeti getiren Seferi de ikinci kez gol sevinci yaşadı. Takımın diğer golleri ise yine yeni transfer Dimitrov ve tecrübeli kaptan Kenan'dan geldi.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR APANDİST AMELİYATI OLDU

Bodrum FK'da Adana Demir maçı öncesi Gökdeniz Bayrakdar şoku yaşandı. Karşılaşma öncesi ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Gökdeniz, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılabileceği ifade edildi.

ÖNÜNDEKİ İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Ligde 7 haftada 9 puana ulaşarak rahat bir nefes alan Bodrum FK sonraki iki hafta oldukça kritik iki maç oynayacak. Muğla ekibi, 5 Ekim Pazar günü 7 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sonrasında lige verilecek milli aranın ardından yeşilbeyazlıların bu kez iç sahada rakibi 4 puanla düşme hattındaki Ç.Rize olacak. Bodrum iki maçı da kazanması halinde alt sıralardan uzaklaşacak.