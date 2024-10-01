Denizlispor’da Oktay şoku

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, deplasmanda konuk olduğu Erciyes 38 FK ile 2-2 berabere kalarak, yenilmezlik serisini sürdürdü. 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılar 6 puanla 6.sırada yer aldı ve Play-Off hattına girdi. Yenilmezlik serisini sürdüren Horoz'da yaşanan üzücü sakatlık tatları kaçırdı. Maçın 45+2'nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kalan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oktay Kısaoğlu'nun ayağının kırıldığı belirlendi. Denizlispor kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oktay Kısaoğlu'nun Erciyes 38 FK karşılaşmasının 45. dakikasında girdiği ikili mücadelede tibia kemiği kırılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz" denildi.