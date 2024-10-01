Ege’nin iki yüzü

Türkiye profesyonel futbol liglerinde sezonun ilk haftaları geride kalırken, 2. ve 3. Lig'de mücadele eden Ege kulüpleri birbirinden zıt performanslar gösteriyor. Kimi kulüpler zirve yarışı verirken, bazı kulüpler sezona oldukça sancılı başladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK namağlup 2. basamakta, Bucaspor 1928 ise son haftada aldığı yenilgiye rağmen 5. sırada; Beyaz Grup'ta ise Altınordu zirvenin iki puan gerisinde bulunuyor. 3. Lig'deki 4 grubun 3'ünde ise 7 Egeli, sezona zirve yarışı içinde başladı. 1. Grup'ta Bornova 1877 ile Karşıyaka topladığı 10 puanla Bursa ve Silifke Belediyespor'la birlikte zirveyi paylaşıyor. 2. Grup'ta lider Türk Metal'ın arkasından Uşakspor, Balıkesirspor ve Muğlaspor sıralanıyor. 3. Grup'ta ise Aliağa Futbol zirvenin 1, Ayvalıkgücü ise 2 puan gerisinde sezona iyi başlayan ekipler oldu.

5 EKIP SEZONA SANCILI BAŞLADI

Ege'yi temsil eden 5 kulüp ise sezona oldukça sancılı başladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 hafta geçilirken, Nazillispor henüz puanla tanışamadı. Puan hanesinde sıfır yazan bir diğer Egeli 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor. İki takım da ligin dibinde yer alırken, henüz sezonun çok başında teknik direktör değişikliğine gitti. 3. Lig 2. Grup'ta geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel arenaya yükselen Tire 2021 Futbol Kulübü 2 puanla son sırada, 4. Grup'ta yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar ve İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ise 1'er puan topladı. Turgutlu 13, Çoruhlu 14. basamakta sezona alt sıralarda başlayan ekipler oldu.