Futbol Federasyonu THY ile yeniden

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ulaşım sponsoru yeniden Türk Hava Yolları oldu. Bu anlaşmayla Futbol Milli Takımları, seyahatlerini Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda düzenlenen imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve yöneticiler katıldı. Türk futbolunu zirveye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber biz de Türk Hava Yolları'nı örnek alarak Türk futbolunu adil, adaletli ve ilkelerimiz doğrultusunda zirveye taşımayı hedefliyoruz" dedi.