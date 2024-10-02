Horoz kendini geliştirdi

Süper Lig dahil son 4 sezonun en iyi başlangıcını yapan transfer yasaklı Denizlispor, altyapıdan gelen gençleri ile ışık saçıyor. 4 sezonda Süper Lig'den 3. Lig'e gerileyen Denizlispor, bu sezon kendini aştı. Sezon öncesi düşecek takımlar arasında gösterilirken, genç futbolcuların beklentilerin üzerinde gösterdiği başarılı performans ile Horoz dikkatleri çekmeyi başardı. Dev bütçeli takımlar ile yarışan yeşil siyahlılar, 3. Lig 4. Grup'ta 4 maçta 6 puan toplayıp 6.sırada yer bulurken, yenilgisiz yoluna devam ediyor.

FUTBOLCULARINI KUTLADI

Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, 3 puan amacıyla gittikleri Kayseri'den 1 puanla dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Maça iyi başlamadık. Bireysel hata ile yenik duruma düştük. İlk yarının 44. dakikasında Oktay'ın ayağının kırılması, takım arkadaşlarını üzdü. Ağlayanlar bile oldu. İkinci yarının başında skor 2-0 olunca risk almak zorundaydık ve bunda başarılı olduk. Futbolcularımın alınlarından öpüyorum" dedi.

DENİZLİSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Ayağı kırılan Oktay maçtan sonra hastanede kalırken, dün akşam saatlerinde Denizli'ye döndü. Erciyes maçında zorlamaya bağlı ağrıları oluşan ve 79'da oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan'ın da MR'ı çekildi. Defans oyuncusu Emirhan'ın çumartesi günü oynanacak Büyükçekmece Tepecik A.Ş karşısında forma giymesi zor gözüküyor.