Ilıcalı esti gürledi

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında dün basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı'nın hedefinde yine ezeli rakipleri Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk vardı. Ilıcalı, "Bana cevap verecekler olacaktır ama ben somut konuşacağım. Cevap verecek varsa, somut cevap versin! Kimse laf kalabalığı yapmasın!" sözleriyle toplantıya başlarken, 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Okan Buruk'u eleştirdi. Ilıcalı, ""Okan Buruk 88. dakikada hakeme 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi. Ilıcalı, "Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!" sözlerini sarf etti.

YAŞANANLAR FUTBOL DEĞİL!

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti, "İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Kasımpaşa maçında Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi. "Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı..."

FENER'DE FRED VAR, SORUN YOK

Antalyaspor'u 2-0 yenen ve lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, futboluyla yine memnun etmedi. Sarılacivertliler özellikle Fred'in sahada olmadığı sürede çok zorlandı. Oyuna girmesiyle dinamizm katan Fred, Tadic'in attığı golde asisti yapıp kilidi açan isim oldu. Brezilyalı Oosterwolde ile birlikte en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu olarak 90 dakikayı tamamladı.