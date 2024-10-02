İzmir-İstanbul trafiği

Süper Lig'e iki aradan sonra iyi bir başlangıç yapan Göztepe'nin önündeki fikstür dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, önündeki uzun süreçte adeta İzmir-İstanbul arasında mekik dokuyacak ve kaderini bu maçlar belirleyecek. Göz-Göz, 15 maçlık süreçte sekiz maça Gürsel Aksel de çıkarken 5 karşılaşmayı ise İstanbul'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar; Sivaspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demir, Çaykur Rize, Kasımpaşa, Antalya ve Alanya ile sahasında kozlarını paylaşacak.

İKİ FARKLI DEPLASMAN VAR

Göztepe, İstanbul'da ise zorluk derecesi yüksek 5 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Eyüpspor, Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ekiplerle deplasmanda mücadele edecek. İzmir ekibi 15 hafta içinde iki maçı farklı yerde G.Antep ve Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 5 haftalık yenilmezlik serisi Samsun deplasmanında son bulan Göz-Göz, bu zorlu maratona cumartesi günü evindeki Sivas mücadelesi ile başlayacak. Sarıkırmızılılar, 16.00'daki maçta taraftar desteği ile 3 puan alıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

DAVİD TİJANİC SAHNE ALACAK

Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek Göztepe'de David Tijanic ilk 11'e dönecek. Son Samsunspor deplasmanında yedek oturan ve oyuna son 14 dakikada dahil olan Sloven oyuncunun cumartesi günü formasına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un henüz verim alamadığı Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'yi ise bu maçta kızağa çekeceği öğrenildi. Göztepe'deki kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan 27 yaşındaki Tijanic, bu sezon Süper Lig'de 6 maçın 3'üne ilk 11'de başladı.