Karşıyaka’nın rakibi Tenerife

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Karşıyaka Basketbol, ilk hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile bugün karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Daha önce rakibiyle oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, İspanyol ekibini ikinci kez mağlup etmek için parkeye çıkacak. Ufuk Sarıca ve öğrencileri, Avrupa'ya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Avrupa'da 29 farklı ülke takımıyla karşılaşan Karşıyaka, en çok İspanyol ekiplerle karşı karşıya geldi.

YİNE İSPANYA RAKİP

İspanyol temsilcileriyle 26 müsabakaya çıkan Karşıyaka, İtalyan ekipleriyle 22, Alman temsilcileriyle 21, Türk ve Belçikalı takımlarına karşı yirmişer müsabakada mücadele etti. Karşıyaka Basketbol'un grubunda Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos takımları da bulunuyor.