Kartal ava çıktı

Süper Lig'de altı maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın transferde ocak ayı planı şimdiden belli oldu. Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde Belçika 2. Ligi ekiplerinden Eupen forması giyen Bertan Çalışkan'ı takibe almıştı. Kurmayların Bertan'ı ocak ayında bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Midtjylland forması giyen ve Türkiye Ümit Takım'da da oynayan Aral Şimşir de sol ve sağ kanatta Kartal'ın tam aradığı isim olarak dikkat çekiyor. Çıktığı 18 maçta 6 gol, 4 asist yapan Şimşir'in transferinin 4-5 milyon Euro'ya biteceği iddia edildi.

ARAT DEVREYE GİRDİ

Chelsea'nın Shakhtar'dan 70 milyon Euro'ya transfer ettiği Mykhaylo Mudryk de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Kendine yer bulamayan yıldız futbolcunun kiralık olarak gidebileceği bir kulüp arıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın ilişkilerinin iyi olduğu bilinen Chelsea ile Mudryk'in kiralık transferi için anlaşmaya varmak istediği öğrenildi.

GEDSON FIRTINASI

Beşiktaş, Kayserispor engelini 3-0'lık skorla aşarken Gedson Fernandes kilidi açan isim oldu. Golsüz biten ilk yarının ardından 56. dakikada Baran Ali'den kaptığı topla hızla ceza alanına girerek takımını öne geçiren Gedson, bu sezonki skorer performansını sürdürdü. Portekizli futbolcu, 10 resmi maçta 6 gole ulaştı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 8'ini de kazanan Gedson, 5 de top kazanarak savunmaya da önemli bir destek verdi. Gedson Fernandes golün ardından bir sakatlık yaşayıp 65'te yerini Onana'ya bıraktı. Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Gedson'un ilk kontrollere göre durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.