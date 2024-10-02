Kupa Arkas’ın

2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Efeler Ligi'nde geride kalan sezonda şampiyonluğa ulaşan ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in finalisti Arkas Spor karşı karşıya geldi. İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede Halkbank karşısında üstün bir oyun sergileyen Arkas Spor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupayı ilk kez müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

Mücadelenin başından son anına kadar iyi bir performans sergileyen İzmir temsilcisi ilk seti 24-26 kazanırken, ikinci seti de 25-27'lik skorla üstün taraf olarak tamamlamayı başardı. Lacivertbeyazlılar final setinde ise Ankara temsilcisine 21-25'lik sonuçla yine fırsat vermezken, 3-0'lık sonuçla kupaya uzanma başarısını gösterdi.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-0 yenerek kupaya uzanma başarısı gösteren Arkas Spor'u tebrik etti.