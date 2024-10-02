Manisa Futbol moral bozmuyor

Trendyol Birinci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, iki haftalık galibiyet serisini geçen hafta Boluspor önünde kaybetmişti. Siyah-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ankara ekibi karşısında galip gelerek Boluspor maçını unutturmak isteyen Manisa temsilcisi, hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa FK, Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Boluspor önünde yol kazası geçirdiklerini belirterek toparlanacaklarını söyledi. Çavuş, "Lig uzun bir maraton. Sezona başlarken bir hedef belirledik. Boluspor maçında bir yol kazası yaşadık. Bolu'yu geride bıraktık ve tamamen hafta sonu evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği'ne odaklandık. Taraftarımızın da desteğiyle Gençlerbirliği karşısında yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atacağız" diye konuştu.