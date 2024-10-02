Manisalı ralli pilotu Aydın’da kürsüye çıktı

Ege Bölgesi'nde yılın ilk otokros yarışı pazar günü Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapıldı. Manisalı ralli pilotu Onur Sınırdere ilk bölümü ikinci sırada tamamladı. İkinci bölümde üçüncülüğe gerileyen Sınırdere toplam 32 puan ile podyumda üçüncülük kupasını kaldırdı. Yarışa toplam 21 sporcu katıldı.

Toprak ve asfalt zeminli parkurda yapılan yarış 5 ayrı kategoride, 2 ayak üzerinden yapıldı. Otoseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yenipazar Otokros yarışında seyirciler heyecan ve adrenaline doydu. Ege Kupası'nın 2'inci ve 3'üncü Otokros yarışları yine Yenipazar parkurunda 26-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.