Milli judocu yağlı güreşte madalya aldı

Gölmarmara'da düzenlenen Hafızoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar da ter döktü. İlk kez bir yağlı güreş turnuvasına katılan genç milli sporcu, bir ayda hazırlandığı güreşlerden bronz madalya ile ayrılarak Manisa'nın gururu oldu. Deste büyük boyda üçüncü olan Enes Pınar, madalya sevincini Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ile paylaştı.

Kulüp makamındaki ağırlamada Başkan Kanik, alınan madalyanın gurur verici olduğunu belirterek, Enes Pınar ve antrenörü Hamza Yeter'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.