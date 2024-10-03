Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz, bugün zorlu maçlarda üç puan arayacak. İlk maçında PAOK'u yenen Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. İlk hafta deplasmanda Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

FENERBAHÇE GURBETTE

Fenerbahçe, ise saat 22.00'de Twente'ye konuk olacak. Bu organizasyonun ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan sarı-lacivertli İstanbul temsilcisi, rakibini 2-1 mağlup etmişti. Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'nin yardımcılıklarını Lee Betts ile James Mainwaring yapacak.

GÜNÜN PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları dışında 15 maç daha oynanacak. Başlama saatlerine göre bu müsabakalar şu şekilde: (19.45) Ferencvaros-Tottenham, Hoffeheim-Dinamo Kiev, Karabağ-Malmö, Lazio- Nice, Macabi Tel Aviv-Midtjylland, Olympiakos-Braga, Real Sociedad-Anderlecht, Slavia Prag-Ajax, (22.00) Athletic Bilbao-AZ Alkmaar, Elfsborg-Roma, PAOK-FCSB, Porto- Manchester United, Rangers-Lyon, Gilloise-Bodo/Glimt, Viktoria Plzen-Ludogorets.