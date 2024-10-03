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Beşiktaş’ta mahallesinde oynasın Mario’ya terapi

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta mahallesinde oynasın Mario’ya terapi

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yüksek hedefleri olan Beşiktaş, bu bağlamda kadrosuna önemli isimleri dahil etmişti. Bu transferlerin en önemlilerinden biri olan Joao Mario, henüz beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş'ın henüz verim alamadığı Portekizli futbolcu Joao Mario için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, terapiye devam ediyor. Beklenen katkıyı sağlayamadığı için üzgün olan oyuncusuyla görüşen Hollandalı teknik adam, "Takımın sistemine yakında alışacaksın." dediği öğrenildi. Beşiktaş'a Benfica'dan transfer olan 31 yaşındaki Joao Mario, siyahbeyazlı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.

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