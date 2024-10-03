Bodrum’un gözü Taylan’da

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak seriye bağlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde Taylan Antalyalı henüz formayı sırtına geçiremedi. Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray'dan büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki deneyimli isme sakatlığı nedeniyle teknik direktör İsmet Taşdemir'in forma vermediği ifade edildi. Taşdemir henüz yüzde yüz iyileşmeyen Antalyalı'nın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

YEDİ HAFTAYI KAÇIRDI

İlk 7 haftada arka adalesindeki sakatlık nedeniyle görev yapamayan Antalyalı'nın daha önce de aynı bölgeden sakatlık yaşadığı ve son olarak forma giydiği Samsunspor'da sakatlığının nüksettiği kaydedildi. Profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray, Samsunspor, Ankaragücü, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Taylan'ın takıma büyük katkı sunması bekleniyor.

YILDIZLAR PARLIYOR

Bodrum FK'nın gol yükünü çeken 27 yaşındaki Taulant Seferi ile 28 yaşındaki George Puşcaş haftanın 11'ine seçildi. Adana Demir maçında 2 gol atan Puşcaş ve bir kez fileleri sarsan Seferi yapay zeka puanlarına göre bu haftanın en başarılı golcüleri seçildi. Romanyalı golcü Puşcaş 6 maçta 3 gol atarken, Arnavut golcü Seferi, 3 maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.