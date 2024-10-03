Fethiyespor’da Dinçel dert yandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel sezonda geride kalan 5 haftalık süreci değerlendirdi. Aldıkları sonuçlarla hedefledikleri puanın altında olduklarını ifade eden Dinçel, sakatlıklardan dert yandı. Dinçel, "Karakaprü, Düzce ve 1461 Trabzon ile 8 günde 3 maç oynayacağız.

Bu sezon başında ciddi sakatlıklarla karşılaştık. İki oyuncumuz Tuzla maçından sonra ciddi sakatlık yaşadı. İkisinin de aynı bölgelerde kırığı var. Aynı maçta sakatlanan bir diğer oyuncumuzda da ayak tabanında sıkıntı yaşıyoruz. Altay maçına 6 eksik ile gittik. Sakat isimlerin dönmesi için de zaman gerekli. Karaköprü maçında taraflarımızın bizi destekleyeceklerine inanıyorum ve herkesi davet ediyorum. Biz 12. adam ile güçlüyüz" dedi.