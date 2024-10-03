Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de herkes golcü kimliğiyle öne çıktı. İzmir ekibi, bu sezon devler arenasında çıktığı 6 maçta savunma, orta saha ve forvet bölgesinden skora katkı aldı. Rakip ağları 6 haftalık periyotta 11 kez sarsan Göz-Göz'de 7 isim skora direkt etki ederek takımın performansını yukarıya taşıdı. Geçen sezondan beri herkesin üretken olduğu bir oyun anlayışına bürünen İzmir ekibi, çalışmalarının meyvelerini yemeye başladı. Bu süreçte İzmir ekibinin savunmasında Koray, Taha, Heliton, sol bek Djalma ve orta saha Doğan Erdoğan 1'er gol üretti.

KRONİK SORUN SONA ERDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un geçen sene dümene geçmesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin kronikleşen gol sorunu sona erdi. Ön bölgede Samba rüzgarı eserken, Brezilyalı Romulo ile Juan müthiş bir uyum yakaladı. Geçen sene takıma katılan Romulo Cardoso 'Süper' arenada 3 gol atarak yıldızlaşırken, takıma bu sene katılan Juan 2 gol atarak taraftarı adeta mest etti. Taha, Djalma, Nazım, David Tijanic, Solet ve Juan da birer asistle göz doldurdu.

KOZU GÜRSEL AKSEL STADI

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Sivasspor müsabakasına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Geçen sezon 1. Lig'de çok iyi bir iç saha performansı sergileyen İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki son yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı 1-0'lık skorla aldı. O tarihten sonra evinde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, toplamda 14 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek alkış aldı.