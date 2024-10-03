Muğlaspor geçit vermiyor

Nesine 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor kalesinde geçit vermiyor. Geride kalan süreçte oynadığı 4 karşılaşmada iki galibiyet ve iki beraberlik alan yeşil-beyazlılar, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

Hanesine yazdırdığı 8 puanla 4. basamağa kurulan Muğla temsilcisi, kalesinde henüz gol görmeyen lider Türk Metal 1963'ün ardından tek golle en iyi savunma yapan ekip olarak dikkatleri çekti. Yeşil-beyazlılar bu süreçte rakip ağları ise 4 kez sarsma başarısı gösterdi. Muğlaspor bu hafta zirve ortağı Balıkesirspor'la Ege derbisinde karşı karşıya geleceği mücadelede çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.