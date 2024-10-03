Nazilli’de Gürhan Sönmez inançlı

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi. Geçen hafta eski çalıştırıcı Özkan Kılıç'ın yerine takımı devralan Sönmez, "Bizim için lig yeni başlıyor.

Çocuklarla da bunu konuştuk. Bu hafta itibarıyla tüm gücümüzü sahaya yansıtıp en iyi neticeyi almak istiyoruz. İyi bir gidişatımız yok ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Bunun üstesinden gelecekler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Nazilli halkının takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Nazillispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi. Öte yandan Nazillispor'da 9 yıldır altyapı koordinatörlük görevini yürüten Birkan Duran, siyahbeyazlılara veda etti.