Öztürk: Gitsin Beşiktaş’ta mahallesinde oynasın

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevki ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi. Öztürk, Ilıcalı için "Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" dedi. Öztürk'ün açıklamaları şöyle: "Bildiğim kadarıyla hakaretten sevk. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum.

Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. Elimizden geleni göstereceğiz, ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz. TFF'nin kalkıpta Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin."