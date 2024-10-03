Sultanhisar Spor Salonu hizmete açıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sultanhisar ilçesinin spor ve gençlik alanındaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla inşa ettiği spor salonunun yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Yaklaşık 100 kişilik kapasiteye sahip olan spor salonu, gençlere ve sporseverlere kapılarını aralayarak bölge için önemli bir kazanım sağladı.

Gençleri bir araya getirecek olan spor salonu, gençlerin çeşitli spor dallarında faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak, spor aktiviteleri ve eğitimler gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak.