Trabzon seri istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor karşısında elde ederek uzun bir kâbusa son verdi. Bordo-mavililer, 3-2'lik galibiyetle 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyet sonrası Karadeniz ekibi, gözünü hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçına çevirdi. Güneş yönetimindeki Trabzonspor, 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan toplayarak 1.5 puan ortalamasına ulaştı. Ancak Trabzonspor, Hatay'ı da yenerek hem ilk kez seri yakalamak, hem de rotasını üst sıralara çevirmek istiyor. Bu arada taraftarlar Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmesi için yoğun baskı yapıyor.