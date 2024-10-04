Altay’ın yolu uzun

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 6. ve 7. hafta maçlarını uzak deplasmanlarda oynayacak. Lige 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra oynanan karşılaşmalarda Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu'ya mağlup oldu. Son olarak da geçtiğimiz hafta oynanan Fethiyespor maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmiş oldu. Bu sezonki tek galibiyetini deplasmanda alan Altay, 6. ve 7. hafta maçlarını dış sahada oynayacak. İzmir ekibi yarın Batman Petrolspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın savunma hattına ekstra önlemler alacağı ve kontra ataklarla da 3 puanı kovalayacağı ifade edildi. Altay bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 2 kez sarsmayı başardı.

BU KEZ HAVAYOLUYLA GİDECEKLER

Ligdeki ilk 2 deplasman maçını Ankara ve İstanbul'da oynayıp bu karşılaşmalara karayoluyla giden Altay'ın Batman'a havayoluyla gideceği öğrenildi. Öte yandan borç yüküyle boğuşan yönetimin ikinci haftada dış sahada oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçının galibiyet primlerini ödemediği de belirtildi. Yönetimin Batman deplasmanın ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak için camiadan destek alacağı gelen haberler arasında.