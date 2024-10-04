Aslan kaçamadı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda ekibi RFS ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz cumartesi günü ligde Kasımpaşa önünde 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, aynı kaderi yaşadı. 12. dakikada Yunus Akgün'ün ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de Sanchez'in uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus Akgün'ün ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 40'ta Ikaunieks'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

KALECİYİ GEÇEMEDİ

54'te Kouadio'nun sol kanattan ortasında ön direkte Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu kale önünde Odisharia ağlara gönderdi: 2-2. 76'da Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ondoa'da kaldı. 81'de Dries Mertens'in ceza yayının ilerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ondoa uzaklaştırdı. Müsabaka 2-2 sona erdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Sarı - kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi. Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi. Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.

BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.