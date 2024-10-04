Beşiktaş yine kayıp

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldu: 1-3. 17. dakikada Marmoush, Gabriel Paulista'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İskoç hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi. 19'da Marmoush atışı gole çevirdi: 0-1. 22'de Dahoud'un ortasına iyi yükselen Robert Koch, Dina'ya indirdi. Bu oyuncunun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 26'da Rafa Silva, şutunu çekti.

Bu pozisyonda meşin yuvarlağın Koch'un eline çarpması neticesinde hakem Beaton beyaz noktayı gösterdi. 27'de Immobile'nin şutunda Santos penaltılyı kurtardı. 37'de Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Santos'un da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 66'da Knauff çalımlarla ceza sahasına girip ortasını açtı, Matanovic topu kafayla ağlara yolladı. ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 82'de Knauff çalımlarla ceza sahasına girip farkı üçe çıkardı: 0-3. 90+3'te Masuaku, kalecinin önde olduğunu görüp yaptığı vuruşla skoru belirledi: 1-3.

ERSİN BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Son olarak siyahbeyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi. Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.

BRONCKHORST'DAN REVİZYON

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Mert Günok ile Moatasem Al Musrati, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.