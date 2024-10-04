Bodrum FK’yı forvetleri sırtladı

Süper Lig'de aldığı üst üste 2 galibiyetle üst sıralara ivmelenen Bodrum Futbol Kulubü'nü forvet oyuncuları taşıyor. Defans ve orta saha oyuncularının gol katkısı vermediği ilk 6 haftada, yeşil-beyazlıların 7 golünü de forvet oyuncuları kaydetti. Rumen George Puşcaş 3, Arnavut Taulant Seferi 2, Bulgar Zrdavko Dimitrov ve deneyimli oyuncu Kenan Özer 1'er kez ağları havalandırdı. Ege ekibinin 7 golünün 4'ü duran toplardan geldi. Üst üste Hatayspor ve Adana Demirspor'u yenerek 9 puanla üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü'nde genç teknik direktör İsmet Taşdemir, yarın deplasmanda karşı karşıya gelecekleri İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya övgü dolu sözlerde bulundu.

TAŞDEMİR RAKİBİ ÖVDÜ

Başarılı teknik adam Taşdemir, "G.Saray deplasmanında 3-0 geriye düşüp puan almış bir takımla oynayacağız. Kasımpaşa son 2-3 senedir çok iyi grafik sergileyen, çok iyi oyun oynayan ve ligi çok iyi yerlerde bitiren bir takım. Süper Lig'in gediklisi bir ekip ve oturmuş kadroya sahipler. Dolayısıyla bizim için bütün maçlar zor, bu maçın da bir zorluğu var. Biz de o zorluğa göre hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.